В Москве подростки жестоко избили попутчика, ехавшего с ними в электричке

Подростки напали на человека в московской электричке. Об этом сообщат MSK1.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Воскресенска в Москву. В какой-то момент молодые люди, по словам собеседника, попросили у пассажира телефон, якобы чтобы позвонить. После этого они жестоко избили попутчика.

Пострадавший получил серьезные травмы, об их характере не сообщается. Мужчина попал в больницу.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Следствием установлено, что противоправные действия в отношении мужчины совершены из хулиганских побуждений группой молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет», – сообщается в публикации СК.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее в Подмосковье мужчина попал под поезд и выжил.