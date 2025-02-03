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В Москве подростки жестоко избили попутчика, ехавшего с ними в электричке

В Москве толпа подростков избила пассажира электрички
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soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

Подростки напали на человека в московской электричке. Об этом сообщат MSK1.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Воскресенска в Москву. В какой-то момент молодые люди, по словам собеседника, попросили у пассажира телефон, якобы чтобы позвонить. После этого они жестоко избили попутчика.

Пострадавший получил серьезные травмы, об их характере не сообщается. Мужчина попал в больницу.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Следствием установлено, что противоправные действия в отношении мужчины совершены из хулиганских побуждений группой молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет», – сообщается в публикации СК.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее в Подмосковье мужчина попал под поезд и выжил.

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