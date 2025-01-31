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Пенсионер с мачете ударил женщину и порезал мужчину в поезде Томск – Адлер

Mash: в поезде Томск – Адлер пенсионер с мачете ударил женщину и порезал мужчину
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Telegram-канал Mash Siberia

Пожилой мужчина, вооруженный мачете, напал на людей в российском поезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в поезде, который следовал по маршруту ТомскАдлер. Пенсионер с мачете напал на людей — он ударил женщину и порезал мужчину. Причина, по которой пожилой пассажир проявил агрессию, не уточняется.

Людей эвакуировали из поезда в городе Барабинске. Сообщается, что пострадавших доставили в медицинское учреждение. Подробной информации об их состоянии не поступало.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов, его отправили в отделение полиции. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по двум статьям.

До этого в Астраханской области мужчина похитил обидчика жены и заставил его извиниться перед ней, угрожая мачете. Потерпевшему пришлось спасаться бегством, после чего он обратился в правоохранительные органы.

Ранее в Тверской области мужчина с ножом ворвался в чужой дом и изувечил женщину.

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