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В Индии на российских туристов напали неизвестные с мачете

SHOT: в индийском Гоа на семью из Казани напали неизвестные с мачете
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Telegram-канал «SHOT»

Двое неизвестных с мачете напали на пару российских туристов в Индии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, семейная пара из Казани разбила палатку ночью на пляже на Гоа, чтобы рано утром встретить рассвет на берегу моря. Когда супруги уснули, кто-то начал светить в их палатку фонариком. Россиянин вышел, а там стояли два местных жителя с мачете.

Туристы рассказали, что местные сначала наорали на пару и ушли. Муж с женой вернулись в палатку спать, но снова проснулись от яркого света. Когда россиянин снова открыл палатку, то один из местных жителей замахнулся на него мачете и попал по челюсти, уху и шее, после чего нападавший скрылись.

Туристы убежали и поймали машину, чтобы поехать в больницу. В настоящее время им ничего не угрожает.

Накануне сообщалось, что в Новосибирской области транспортная полиция задержала мужчину, который с мачете напал на двух пассажиров поезда. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поезде сообщением ТомскАдлер один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим и ударил ножом мужчину и женщину.

Ранее налетчики с мачете разгромили стоматологию в Хабаровске.

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