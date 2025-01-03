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Мэр Рязани пригрозил уволить сотрудников после корпоратива

Мэр Рязани Артемов пригрозил уволить сотрудников мэрии, проводивших корпоратив
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Официальный сайт администрации города Рязани

Глава администрации Рязани Виталий Артемов пригрозил увольнением сотрудникам мэрии, которые провели корпоратив, несмотря на рекомендации воздержаться от подобных мероприятий. Об этом градоначальник написал в Telegram-канале.

«Сегодня в СМИ появилась информация об участии трех управлений администрации в дорогостоящем корпоративе в ресторане. Провели служебную проверку. Указанные факты подтвердились», – написал Артемов.

Он подчеркнул, что работникам горадминистрации было рекомендовано не устраивать корпоративы, однако «некоторые управления проигнорировали это предписание».

Артемов добавил, что в условиях специальной военной операции такое поведение является недопустимым, поэтому к участникам и организаторам данного мероприятия будут применены соответствующие меры, вплоть до увольнения.

Российские компании в 2024 году стали чаще отказываться от проведения новогодних корпоративов из-за желания сэкономить бюджет. За прошедший год доля компаний, начальники которых запланировали проведение новогодних встреч с коллегами, сократилась на 10 п.п. и составила 80%. Остальные 20% организаций либо отказались от корпоратива, либо еще не определились с выбором (9%).

Ранее Лоза возмутился, что артисты получают 20 млн за корпоративы.

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