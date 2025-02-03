Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники котельной в Иркутской области пожаловались на многомесячную невыплату зарплат

Babr Mash: сотрудники котельной в селе Алгатуй с осени не получают зарплату
close
Depositphotos

Сотрудники котельной в селе Алгатуй Тулунского района Иркутской области с осени прошлого года не получают зарплату. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на местных жителей.

По словам рабочих, из-за многомесячной невыплаты зарплаты многим пришлось влезть в долги. При этом жители неоднократно жаловались властям на данную проблему. Как отмечают авторы, результата это не принесло.

Журналисты добавили, что многие сотрудники котельной хотят уволиться. Это приведет к тому, что 1,7 тысячи человек могут остаться без отопления, подчеркнул Mash.

В настоящее время Следственный комитет России уже организовал проверку.

В октябре прошлого года сотрудники шахты «Инская» объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. Долг составлял 46 млн рублей 382 сотрудникам. Руководство шахты заверило, что выплатит зарплаты до конца октября.

В ноябре в Следственном комитете РФ сообщили о задержании гендиректора шахты «Инская» Дениса Немыкина. По версии следствия, с ноября 2023 года по июль 2024 года подозреваемый не выплачивал зарплату 382 работникам предприятия. В итоге задолженность перевалила за сумму свыше 65 млн рублей.

Ранее россиянам объяснили, что делать при задержке зарплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами