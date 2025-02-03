Сотрудники котельной в Иркутской области пожаловались на многомесячную невыплату зарплат

Babr Mash: сотрудники котельной в селе Алгатуй с осени не получают зарплату

Сотрудники котельной в селе Алгатуй Тулунского района Иркутской области с осени прошлого года не получают зарплату. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на местных жителей.

По словам рабочих, из-за многомесячной невыплаты зарплаты многим пришлось влезть в долги. При этом жители неоднократно жаловались властям на данную проблему. Как отмечают авторы, результата это не принесло.

Журналисты добавили, что многие сотрудники котельной хотят уволиться. Это приведет к тому, что 1,7 тысячи человек могут остаться без отопления, подчеркнул Mash.

В настоящее время Следственный комитет России уже организовал проверку.

В октябре прошлого года сотрудники шахты «Инская» объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. Долг составлял 46 млн рублей 382 сотрудникам. Руководство шахты заверило, что выплатит зарплаты до конца октября.

В ноябре в Следственном комитете РФ сообщили о задержании гендиректора шахты «Инская» Дениса Немыкина. По версии следствия, с ноября 2023 года по июль 2024 года подозреваемый не выплачивал зарплату 382 работникам предприятия. В итоге задолженность перевалила за сумму свыше 65 млн рублей.

Ранее россиянам объяснили, что делать при задержке зарплаты.