Россиянам объяснили, что делать при задержке зарплаты

Если работодатель не платит зарплату, то сотруднику нужно действовать по четкому алгоритму, который начинается с фиксации проблемы. Для этого необходимо направить начальнику письменную претензию с изложением сути проблемы, указанием задолженности, сроков задержки, объяснил гендиректор юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс.

В письме к претензии следует приложить копию трудового договора и расчетные листки. Пишется заявление в двух экземплярах: один передается работодателю, а на втором нужно получить отметку о вручении претензии. Юрист посоветовал не ждать слишком долго, пояснив, что обещания работодателя могут быть лишь попыткой затянуть процесс.

«Если задержка выплаты превышает 15 дней, сотрудник имеет законное право приостановить выполнение своих трудовых обязанностей, предупредив об этом работодателя в письменной форме», — подчеркнул он.

По его мнению, ждать выплаты не нужно дольше нескольких дней с установленной для этого даты. Если зарплата так и не приходит, лучше пожаловаться в Госинспекцию труда. Там рассмотрят заявление, причем неважно, зарегистрирована компания в этом или в другом регионе.

Следующий этап при отсутствии результата — это обращение в прокуратуру, которая проведет проверку компании, запросит необходимые документы и при необходимости может возбудить уголовное или административное дело в отношении работодателя. Юрист также посоветовал писать коллективный иск, если зарплату не получают сразу несколько сотрудников. Добиться справедливости можно, если действовать четко по алгоритму и фиксировать каждый свой шаг, подкрепляя его документами, заключил специалист.

Напомним, в Госдуме также подчеркивали, что при задержке зарплаты сотрудник имеет право временно прекратить свою деятельность до получения полной суммы задолженности, уведомив работодателя. Задержкой считается, если выплаты не произведены в течение 15 дней после любого из установленных «расчетных» дней.

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