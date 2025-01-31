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На видео попало, как голодный тигр в Приморье вышел к людям

В Приморье на видео попало, как тигр вышел к автомобилистам

В Приморском крае автомобилисты заметили тигра на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В сорока минутах езды от Владивостока местные жители встретили тигра. Люди сообщают, что в Соловье Ключе бродит тигр. Говорят, его видели этой ночью. Увидев оператора, животное скрылось», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина управляет автомобилем, после открывает окно и видит тигра, который стоит на дороге, но затем начинает убегать. Водитель проезжает дальше, а тигр продолжает бежать в сторону леса. После того, как мужчина сигналит, животное начинает бежать быстрее. Автор видео отмечает, что тигр красивый.

В комментариях к видео местные жители предположили, что животное могло выйти к людям из-за голода.

До этого сообщалось, что в Приморском крае автомобилисты заметили тигра, который гулял по дороге.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как тигр идет по проезжей части. После того, как автомобиль начинает приближаться, животное сворачивает с дороги и уходит.

Ранее «Игривая лисица» развеселила россиян на дороге.

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