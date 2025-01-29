Климатолог рассказал о негативных последствиях теплой зимы

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок в беседе с Tsargrad.tv рассказал о последствиях аномально теплой зимы в России. В первую очередь, по его словам, может пострадать сельское хозяйство, особенно на юге страны.

«Когда промерзшая почва и присутствие снежных покровов, то они как заморожены до весны, так и сохраняются. А потом происходит таяние к началу вегетации растений. А сейчас все уходит туда, под землю. И опять же возможно, что эта вся влага провалится глубже и глубже, и это может сказаться и на уровнях рек», — объяснил Терешонок.

Он добавил, что из-за понижения уровня рек может пострадать судоходство.

Биолог и агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что главным недостатком теплой зимы является риск возвращения арктического циклона. Специалист пояснил, что пострадать от морозов могут растения, поскольку они не защищены снежным покровом. При этом в землю впиталось большое количество воды, которая замерзнет с приходом холодов.

Климатолог предрек Москве зимы без снега в будущем.