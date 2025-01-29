Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Климатолог рассказал о негативных последствиях теплой зимы

Климатолог Терешонок: из-за теплой зимы в РФ может пострадать сельское хозяйство
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок в беседе с Tsargrad.tv рассказал о последствиях аномально теплой зимы в России. В первую очередь, по его словам, может пострадать сельское хозяйство, особенно на юге страны.

«Когда промерзшая почва и присутствие снежных покровов, то они как заморожены до весны, так и сохраняются. А потом происходит таяние к началу вегетации растений. А сейчас все уходит туда, под землю. И опять же возможно, что эта вся влага провалится глубже и глубже, и это может сказаться и на уровнях рек», — объяснил Терешонок.

Он добавил, что из-за понижения уровня рек может пострадать судоходство.

Биолог и агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что главным недостатком теплой зимы является риск возвращения арктического циклона. Специалист пояснил, что пострадать от морозов могут растения, поскольку они не защищены снежным покровом. При этом в землю впиталось большое количество воды, которая замерзнет с приходом холодов.

Климатолог предрек Москве зимы без снега в будущем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами