В России зафиксировали снижение производства сельхоз продукции в 2024 году

Производство продукции сельского хозяйства в РФ снизилось на 3,2% в 2024 году

Согласно данным Росстата, объем производства сельскохозяйственной продукции в России в 2024 году сократился на 3,2% (в сопоставимых ценах), охватив все категории хозяйств: сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается снижение показателей в растениеводстве (-6,5%), в то время как животноводство продемонстрировало незначительный рост (+0,9%). Раздельный анализ по категориям хозяйств выявил более глубокое падение производства в фермерских (-5,1%) и личных подсобных (-3,8%) хозяйствах, при этом сельскохозяйственные организации показали меньшее снижение (-2,4%). В растениеводстве все категории хозяйств зафиксировали отрицательную динамику, наиболее выраженную в сельскохозяйственных организациях (-7,2%). Положительная динамика наблюдалась только в животноводстве сельскохозяйственных организаций (+2,9%).

Совокупный анализ данных по сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам показал снижение объемов производства на 3%, обусловленное значительным падением в растениеводстве (-6,9%) и частично компенсированное ростом в животноводстве (+2,5%).

В сравнении с 2023 годом, когда рост производства сельхозпродукции составил всего 0,2% (за счет роста в животноводстве +0,9% и падения в растениеводстве -0,3%), 2024 год характеризуется существенно более негативной динамикой.

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