Верховный суд отказал Стрелкову в рассмотрении надзорной жалобы

Суд отказал Стрелкову в рассмотрении жалобы по делу о призыве к экстремизму

Верховный суд России отказал бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову в рассмотрении надзорной жалобы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Агентство уточнило, что речь идет о жалобе, поданной в рамках дела о призыве к экстремистской деятельности.

Стрелков был задержан в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против бывшего министра обороны ДНР было основано на двух его публикациях в Telegram, в которых обсуждались вопросы обеспечения бойцов и ситуация вокруг Крыма.

Экс-глава Минобороны ДНР признал, что именно он написал эти посты, но настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

В январе 2025 года суд отклонил просьбу Стрелкова о выходе из колонии. Он просил заменить заключение на принудительные работы.

Ранее Игорь Стрелков обвинил администрацию колонии в попытке помешать ему выйти на свободу.