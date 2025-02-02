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Стала известна причина экстренной посадки самолета из Тбилиси в Петербурге

РИА: самолет из Тбилиси приземлился в Петербурге после сигнала о неисправности
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Летевший из Тбилиси в Санкт-Петербург самолет сел после после срабатывания сигнализации о неисправности. Об этом сообщает РИА Новости.

В авиакомпании «Азимут» рассказали, что лайнер, выполнявший рейс А47040, благополучно приземлился в Пулково.

Изначально сообщалось, что причиной экстренной посадки стали технические неполадки в двигателе воздушного судна.

20 января самолет, следовавший в Дубай, экстренно сел в Баку. Рейс вылетел из Москвы, но незапланированно приземлился в столице Азербайджана. Причиной посадки стало самочувствие одного из пассажиров. Экипаж оказал ему первую помощь на борту. В аэропорту пассажира передали медикам, которые приняли решение его госпитализировать. Воздушное судно отправили на дозаправку, после чего оно продолжило полет.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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