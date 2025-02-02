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Власти Липецкой области уточнили причину перебоев с электроэнергией

Над Липецкой областью 1 февраля произошел нештатный сход двух авиаснарядов
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Shutterstock

Инцидент, произошедший накануне в Липецкой области, из-за которого в ряде населенных пунктов было отключено электроснабжение, связан с нештатным сходом двух авиационных боеприпасов. Об этом говорится в Telegram-канале властей региона.

Один из боеприпасов приземлился в Елецком районе, а другой — в Воловском муниципальном образовании, вдали от жилой застройки. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники.

Гражданам, чьи автомобили и дома пострадали в результате падения боеприпаса, предусмотрена компенсация.

Власти рекомендовали жителям области полагаться на официальные источники информации и не поддаваться на дезинформацию.

Накануне сообщалось, что в нескольких населенных пунктах Елецкого района Липецкой области произошли перебои с электроснабжением в результате падения отработавшей ступени ракетного комплекса. В тот же день подачу электроэнергии восстановили.

Ранее в Новгородской области 17 тыс. человек остались без света из-за снегопада.

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