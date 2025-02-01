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В Липецкой области восстановили электроснабжение после падения ступени ракеты

В Липецкой области вернули нарушенное из-за падения ступени ракеты электричество
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Depositphotos

В Елецком районе Липецкой области полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов, обесточенных в результате падения отработавшей ступени ракетного комплекса. Об этом говорится в Telegram-канале властей региона.

В сообщении говорится, что повреждения электросетей были устранены в кратчайшие сроки после инцидента, произошедшего сегодня утром.

Сегодня утром в нескольких населенных пунктах Елецкого района Липецкой области произошли перебои с электроснабжением в результате падения отработавшей ступени ракетного комплекса. По информации властей, в результате инцидента никто не пострадал.

1 февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над регионами РФ. Два из них были сбиты над Липецкой областью.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА была повреждена линия газо- и электроснабжения.

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