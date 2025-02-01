В Липецкой области нарушено электроснабжение из-за падения фрагмента ракеты

В нескольких населенных пунктах Елецкого района Липецкой области произошли перебои с электроснабжением в результате падения отработавшей ступени ракетного комплекса. Об этом говорится в Telegram-канале властей региона.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время энергетические службы работают над устранением последствий и восстановлением электроснабжения.

Утром 1 февраля Минобороны сообщило, что Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над регионами РФ. Два из них были сбиты над Липецкой областью.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА повреждена линия газо- и электроснабжения.