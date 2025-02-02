В Новгородской области устраняют последствия сильного снегопада и ветра

В Новосибирской области 17 тысяч человек остались без света из-за снегопада

В Новгородской области более 17 тысяч человек остались без света из-за последствий сильного снегопада и ветра. Об этом сообщило министерство ЖКХ и ТЭК региона.

Сейчас специалисты устраняют последствия непогоды — к ним на помощь придут бригады из соседних регионов, отметили в ведомстве.

Чиновники отметили, что из-за налипания мокрого снега, ветра, перепадов температуры зафиксировали отключения электроснабжения на сетях в Новгородском, Батецком, Старорусском, Парфинском, Любытинском, Шимском, Солецком, Демянском районах и округах. В Новгородском филиале «Россети Северо-Запад» ввели особый режим работы.

Восстановительные работы контролирует правительство региона.

Пресс-служба «Россети Северо-Запад» добавила, что над устранением аварий работают 56 новгородских бригад и 63 единицы техники, а также 62 дизельных генератора.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказывал, что сильный снегопад прогнозируется в ряде регионов Северо-Западного федерального округа. Речь о республике Коми, Ленинградской и Архангельской областях.

Ранее биолог объяснила, чем аномально теплая и бесснежная зима опасна для природы.