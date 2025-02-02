Украинские дроны-камикадзе атаковали Энергодар

Город — спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся атакам с использованиям беспилотников. Об этом сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Сегодня зафиксировано уже четыре попытки атаковать Энергодар дронами-камикадзе», — сообщил он.

По его словам, два беспилотных летательных аппарата были подавлены с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он отметил, что пострадавших и возгораний в результате происшествия нет.

31 января Пухов сообщал, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен при попытке нанести удар в городе — спутнике Запорожской АЭС. Врио мэра добавил, что пострадавших в результате атаки украинского беспилотника не было. Кроме того, повреждений инфраструктуры также не наблюдалось. Пухов призвал местных жителей соблюдать осторожность и бдительность.

Ранее власти Энергодара назвали атаки ВСУ на город терактом.