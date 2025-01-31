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В Энергодаре уничтожили дрон-камикадзе ВСУ

Врио мэра Пухов: дрон-камикадзе ВСУ был уничтожен в Энергодаре
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РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен при попытке нанести удар в городе — спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом написал врио мэра города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Сегодня совершена очередная попытка атаковать Энергодар. В городской черте уничтожен дрон-камикадзе», — сообщил он.

Врио мэра добавил, что пострадавших в результате атаки украинского беспилотника не было. Кроме того, повреждений инфраструктуры также не наблюдалось. Пухов призвал местных жителей соблюдать осторожность и бдительность.

26 января мэр Энергодара сообщил, что в небе над центром города был сбит беспилотник ВСУ. Пухов заявил, что задача подобных атак состоит в том, чтобы нарушить нормальное функционирование города и посеять панику среди горожан.

22 января ВСУ с помощью по меньшей мере четырех беспилотных летательных аппаратов атаковали Энергодар. По данным администрации города, возгораний в результате удара не произошло, пострадавших также не было. Информация о разрушениях не поступала.

Ранее власти Энергодара назвали атаки ВСУ на город терактом.

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