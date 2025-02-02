Названа возможная причина отравления детей в московском отеле

Дети, которые приехали в Москву на хореографический конкурс, могли отравиться виски. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ со ссылкой на представителей заведения.

«Дети, приехавшие на хореографический конкурс в Москву, могли отравиться виски», — говорится в сообщении.

По данным канала, первой недомогание почувствовала 9-летняя девочка, вслед за ней ухудшение самочувствия зафиксировали у других ребят из ее группы. Журналисты канала отметили, что в ходе обследования комнаты были найдены пустые бутылки из-под виски, пива и энергетиков. Отмечается, что некоторые танцоры прибыли в отель вместе с родителями. На данный момент выясняется, кто именно мог распивать спиртное.

Столовая отеля, где ранее питались дети, временно закрыта.

До этого стало известно, что Роспотребнадзор начал проверку московского отеля «Поречье» из-за отравления шестерых детей. Специалисты собрали пробы сырья, пищевой продукции, а также биоматериал у заболевших и контактировавших с ними детей.

Также сообщалось, что после отравления детей было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее младенец отравился гашишем, пока был в гостях у бабушки и дедушки.