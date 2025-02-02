Роспотребнадзор начал проверку отеля в Москве из-за отравления детей

Роспотребнадзор начал проверку московского отеля «Поречье» из-за отравления шестерых детей, прибывших в город на соревнования. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит эпидрасследование в связи с пищевым отравлением детей в отеле «Поречье», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ведомство поступила информация о том, что после пребывания в отеле дети были госпитализированы с отравлением. После этого специалисты начали проверку заведения, собрав пробы сырья, пищевой продукции, а также биоматериал у заболевших и контактировавших с ними детей.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что дети пострадали из-за отравления едой в отеле на юго-востоке Москвы. По данным канала, на днях в отель, который находится в Капотне, заселились 111 человек, большинство из которых дети. По предварительной информации, подростки приехали из Ростова на танцевальный конкурс, а сегодня они должны были выступать.

Позже стало известно, что после отравления детей было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее младенец отравился гашишем, пока был в гостях у бабушки и дедушки.