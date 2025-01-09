Младенец отравился гашишем, пока был в гостях у бабушки и дедушки

В Италии годовалый ребенок отравился гашишем в гостях у бабушки

В Италии ребенок отравился наркотиками, которые нашел в доме бабушки, и попал в больницу, сообщает итальянская газета Today.

ЧП произошло 7 января в городе Боскореале к югу от Неаполя. Ребенок, проводивший время в доме своих пожилых родственников, отравился дозой гашиша, которую нашел на кухне. Бабушка и дедушка видели, как у их годовалого внука началась рвота, и вызвали скорую.

В тяжелом состоянии младенца доставили в отделение неотложной помощи педиатрической больницы Сантобоно в Неаполе. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Полиция начала расследование.

Ранее в Петербурге школьница отравилась неизвестным веществом в ванной.