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После отравления детей в московской гостинице завели уголовное дело

Прокуратура возбудила уголовное дело после отравления шести детей в Москве
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Telegram-канал «SHOT»

После отравления нескольких детей в московской гостинице возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, к медикам обратились шесть несовершеннолетних девочек, которые жили в московской гостинице. Отмечается, что у них диагностировали признаки пищевого отравления.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле прокуратуры.

SHOT писал, что дети пострадали из-за отравления едой в отеле «Поречье» на юго-востоке Москвы. По данным канала, на днях в отель, который находится в Капотне, заселились 111 человек, большинство из которых дети. По предварительной информации, подростки приехали из Ростова на танцевальный конкурс, а сегодня они должны были выступать.

Накануне семь детей из Белгородской области госпитализировали в Ессентуках из санатория с признаками отравления. У детей было отмечено повышение температуры и симптомы отравления, они находятся под присмотром медиков в стационаре.

Ранее младенец отравился гашишем, пока был в гостях у бабушки и дедушки.

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