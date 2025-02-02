В «Роснано» высказали позицию по делу бывших топ-менеджеров компании

Госкорпорация «Роснано» работает с правоохранителями по делу злоупотреблений, связанных с искажением отчетности, допущенным прежним руководством компании. Об этом ТАСС заявил директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов.

По его мнению, такие события являются следствием выявленных искажений фактов финансово-хозяйственной деятельности.

«Умышленное искажение отчетности поставило новое руководство в условия необходимости принятия инвестиционных решений на фоне недостаточности имущества и риска неисполнения обязательств перед кредиторами», — сказал Фролов.

По его словам, на сегодняшний день компания смогла погасить основную часть исторического долга за счет собственных средств, которые были получены от роста портфеля на 30%, в том числе от возмещения ущерба и выходов из активов.

При этом представитель «Роснано» отметил, что риски непрерывности продолжения деятельности организации сохранялись до июля прошлого года, несмотря на реализацию стратегии по финансовому оздоровлению. Фролов добавил, что политика «Роснано» предполагала снижение операционных расходов и повышение эффективности портфеля проектов.

30 января стало известно о задержании трех бывших топ-менеджеров «Роснано». Они проходят по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд руб. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

1 февраля сообщалось, что суд арестовал экс-директора по методологии учета, налогообложению и отчетности «Роснано» Марину Касенкову, экс-зампреда правления и исполнительного директора Бориса Подольского и его бывшего зама, директора по финансам Артура Галстяна.

Ранее депутаты Госдумы попросили СК и Генпрокуратуру проверить деятельность Чубайса.