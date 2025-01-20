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В Челябинской области на водохранилище автомобиль ушел на дно

В Челябинской области машина провалилась под лед на водохранилище

В Челябинской области машина ушла на дно водоема. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на Аргазинском водохранилище. Автомобиль марки «Нива» проехал 25 метров от берега и провалился под лед. В момент происшествия в салоне находились водитель и пассажир, они смогли выйти прежде, чем транспортное средство ушло на дно.

В МЧС напомнили, что выезжать на лед можно только в местах, где это официально разрешено.

Ранее в Магадане четыре рыбака вместе с двумя машинами уплыли на льдине из бухты Гертнера. Мужчины рыбачили, но в какой-то момент лед откололся.

Рыбаков заметили сотрудники МЧС, которые эвакуировали их на воздушной подушке. Пострадал ли кто-то из мужчин, не сообщается.

До этого в Ленобласти спасатели выловили из водоема машину местной жительницы, за рулем которой сидел ее супруг, спасти его не удалось. По словам самой жены, пострадавший накануне пил спиртное и в телефонном разговоре сказал, что на ее машине поехал домой.

Ранее во Владивостоке сотрудники МЧС выпилили вмерзшего в лед рыбака.

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