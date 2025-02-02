В Сумской области на инфраструктурном объекте произошел пожар

Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Сумской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Был масштабный пожар на объекте инфраструктуры», — говорится в публикации.

Уточняется, что возгорание уже удалось ликвидировать.

Утром 2 февраля назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в подконтрольной ВСУ части региона повреждения получили объекты инфраструктуры.

В ночь на 1 февраля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны. Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска сорвали инженерные работы ВСУ в окрестностях Гуляйполя.