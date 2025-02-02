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Российские войска сорвали инженерные работы ВСУ в окрестностях Гуляйполя

ТАСС: группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ возле Гуляйполя
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Запорожской области в районе Гуляйполя подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил РФ сорвали инженерные работы украинской армии. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев в беседе с ТАСС.

«Сорваны инженерные работы в районе Гуляйполя», — отметил он.

Кроме того, бойцы группировки «Восток» сбили семь беспилотников самолетного типа и уничтожили пункт боепитания ВСУ, добавил Гордеев.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. Часть региона продолжает оставаться под контролем ВСУ. Киев до сих пор не признает результаты референдума.

Накануне Минобороны РФ сообщило об успешных действиях группировки войск «Днепр», нанесшей значительный урон двум бригадам береговой обороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. В результате операции в районах Приморского, Новоандреевки, Пятихаток (Запорожская область) и Антоновки (Херсонская область) ликвидировано до 40 украинских военнослужащих, уничтожено четыре единицы автомобильной техники и одна станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, авиация, ударные БПЛА и артиллерия ВС РФ нанесли точные удары по военным объектам Украины. Поражено более 150 позиций, включая аэродромную инфраструктуру, склады боеприпасов и места дислокации личного состава и техники ВСУ.

Ранее Рогов рассказал о продвижении российских войск к границам Запорожской области.

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