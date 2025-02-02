На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожской области

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в Telegram-канале заявил, что в подконтрольной ВСУ части региона повреждены объекты инфраструктуры.

По его словам, несколько населенных пунктов региона этой ночью подверглись ударам. Федоров заявил, что власти получили сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, но он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Этой ночью на складах в центре Харькова начался пожар после попадания беспилотника. По данным журналистов, площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Горели склады и производственные помещения.

В ночь на 1 февраля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны. Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска сорвали инженерные работы ВСУ в окрестностях Гуляйполя.