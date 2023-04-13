«Богом я не был». Казанского стрелка приговорили к пожизненному заключению

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев получил пожизненный срок. 11 мая 2021 года он напал с ружьем и взрывчаткой на гимназию № 175. В результате погибли семеро детей и две учительницы. Еще 23 человека пострадали. Выступая с последним словом в суде, Галявиев пообещал в тюрьме написать книгу и направить доходы от ее публикации на компенсации пострадавшим.

Верховный суд Татарстана приговорил казанского стрелка Ильназа Галявиева к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве более двух лиц, в том числе детей, общеопасным способом, а также в изготовлении и хранении взрывчатки, уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

11 мая 2021 года обвиняемый с помощью взрывчатки и охотничьего ружья убил девять человек в казанской гимназии, в том числе семерых детей.

«Назначить Галявиеву наказание в виде лишения свободы пожизненно с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей», — постановил суд.

По данным РИА Новости, суд лишь частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда.

Ранее прокурор предлагал приговорить его к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальных — в исправительной колонии особого режима. Сам Галявиев попросил убрать из приговора требование о пяти годах тюрьмы и оставить лишь срок в колонии, поскольку, по его словам, он и так приговорен к пожизненному сроку, а потому тюремное заключение не имеет смысла.

Гособвинение считает решение суда справедливым. «Итоговым решением суда мы довольны на сегодняшний день. Пока не видим оснований для обжалования», — сообщил представитель прокуратуры Наиль Уразбаев.

По версии следствия, «причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», сведения о которых он почерпнул из интернета.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Последнее слово подсудимого

Бывший ученик казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев выступил в Верховном суде Татарстана с последним словом 10 апреля.

«Прошу прощения у всех. Никакие слова и никакие деньги не вернут погибших. Не сделают людей здоровыми. Я постараюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду», — заявил Галявиев.

Он пообещал написать книгу в тюрьме и направить доходы от ее публикации на компенсации пострадавшим. Сумма исков от родственников жертв и пострадавших составила 121 млн рублей, сообщала представитель гособвинения Аида Шайдуллина.

«Богом я не был и таковым себя не считаю. Еще раз прошу прощения за то, что я сделал», — заключил Галявиев.

Массовое убийство в школе

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Он ворвался в школу с охотничьим ружьем и расстреливал всех, кого видел. Произвел в общей сложности около 30 выстрелов в преподавателей и учащихся. По информации региональных властей, в момент нападения в гимназии находились 714 детей.

В тот день школе погибли девять человек: семь детей и два учителя. Еще 23 человека пострадали. Всего потерпевшими по этому делу признали 667 человек.

За 20 минут до нападения на школу он создал Telegram-канал с названием «Бог». Там Галявиев опубликовал пост с таким текстом: «Сегодня убью огромное количество бмомусора и сам застрелюсь», а также сообщил о желании, чтобы «все признали себя его рабами».

Адвокат Галявиева Руслан Нуриахметов просил отправить молодого человека на принудительное лечение. Он настаивал, что первая экспертиза, проведенная в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, показала, что в момент нападения на школу Галявиев был не в себе и не осознавал «общественную опасность своих действий», поскольку страдает параноидной шизофренией.

Вторая экспертиза признала юношу вменяемым и способным нести ответственность за поступки. В ноябре 2022 года Галявиев полностью признал вину. Он также заявлял, что предпочел бы отбывать пожизненный срок вместо лечения в психиатрической больнице.