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В Германии допустили, что наехавший на посетителей ярмарки автомобилист был вменяем

Welt am Sonntag: автомобилист, сбивший людей в Магдебурге, мог быть вменяем
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Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Автомобилист, сбивший посетителей рождественского рынка в немецком Магдебурге в декабре прошлого года, мог контролировать ситуацию. Об этом заявил представитель прокуратуры Наумбурга газете Welt am Sonntag.

«Мы не считаем, что подозреваемый был недееспособным», — отметил он.

По мнению ведомства, наезд на людей, вероятно, был спланированным нападением.

20 декабря 2024 года автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине.

Журнал Der Spiegel писал, что во время осмотра машины подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге следователи нашли завещание. По данным издания, подозреваемый завещал все свое имущество Немецкому Красному Кресту. При этом, по информации журналистов, никаких политических посылов в документе не было.

Авторы также отметили, что мужчина арендовал автомобиль, на котором совершил наезд на посетителей рождественского рынка, более чем за неделю до теракта.

Ранее в Германии заявили, что страна слепо движется к катастрофе.

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