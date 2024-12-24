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В Германии заявили, что страна слепо движется к катастрофе

Die Welt: Германия слепо движется к катастрофе, не контролируя свои границы
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Global Look Press

Германия слепо движется к катастрофе, поскольку больше не контролирует свои границы. Об этом написал главный редактор газеты Die Welt Ульф Пошардт после террористического акта на рождественской ярмарке в Магдебурге.

«Рождественская ярмарка в очередной раз стала объектом нападения. Выбор цели продиктован желанием превратить последние места светской христианской традиции в места травм и страданий. Когда же немцы научатся на своих ошибках?» — говорится в тексте.

Пошардт утверждает, что «Германия не только потеряла контроль над своими границами и над теми, кто здесь живет, но и слепо движется к катастрофе».

«Германия должна, наконец, сделать выводы из собственных ошибок и проанализировать, кто несет за это политическую ответственность. С нас достаточно», — написал журналист.

Теракт в Магдебурге произошел 20 декабря. В результате инцидента более двухсот человек получили ранения. Полиция задержала 50-летнего гражданина Саудовской Аравии Талеба Аль Абдулмохсена, подозреваемого в причастности к теракту.

В городе после происшествия прошла демонстрация, на которой собрались несколько сотен участников ультраправого толка. Они потребовали массовой депортации мигрантов из страны.

Ранее немецкий депутат покинулХДС из-за высказываний о теракте в Магдебурге.

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