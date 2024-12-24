Подозреваемый в теракте в Магдебурге завещал свое имущество Красному Кресту

Spiegel: в машине подозреваемого в теракте в Магдебурге нашли завещание

Во время осмотра машины подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге следователи нашли завещание. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, подозреваемый завещал все свое имущество Немецкому Красному Кресту. При этом, по информации журналистов, никаких политических посылов в документе не было.

Авторы также отметили, что мужчина арендовал автомобиль, на котором совершил наезд на посетителей рождественского рынка, более чем за неделю до теракта. Позже он дал интервью для антиисламского американского блога, в котором восторженно отзывался об американском предпринимателе Илоне Маске и конспирологе Алексе Джонсе.

Теракт в Магдебурге произошел 20 декабря. В результате инцидента более двухсот человек получили ранения. Полиция задержала 50-летнего гражданина Саудовской Аравии Талеба Аль Абдулмохсена, подозреваемого в причастности к теракту.

В городе после происшествия прошла демонстрация, на которой собрались несколько сотен участников ультраправого толка. Они потребовали массовой депортации мигрантов из страны.

Ранее немецкий депутат покинул ХДС из-за высказываний о теракте в Магдебурге.