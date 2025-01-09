В Приморье отловили нападавшего на домашних животных тигра

В Приморском крае охотнадзор отловил нападавшего на домашних животных тигра

В Приморском крае отловили амурского тигра, который выходил в села и нападал на домашних животных. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

Хищник был отловлен специалистами охотнадзора при поддержке сотрудников национального парка «Земля леопарда» в ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка Хасанского муниципального округа. Отлов производился с применением ветеринарных препаратов для общего наркоза животных и дистанционных пневматических инъекторов.

Животное доставили в реабилитационный центр общественной организации «Тигр», расположенный в селе Алексеевка. Позже его выпустят в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой.

В министерстве отметили, что в прошлом году в Приморье тигры более 200 раз нападали на домашних животных.

30 декабря сообщалось, что в Хабаровском крае тигр напал на охотоведа.

Ранее сообщалось, что жители поселка в Приморском крае боятся выходить на улицу из-за тигра.