В Екатеринбурге произошел пожар в административном здании

МЧС: в Екатеринбурге загорелось административное здание на площади 360 квадратов

Пожарные специалисты тушат возгорание в административном здании в Екатеринбурге на 360 квадратных метрах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения тушат пожар в районе улицы Учителей. Происходит горение кровли двухэтажного административного здания на площади 360 квадратных метров», — говорится в публикации.

В чрезвычайном ведомстве региона добавили, что информации о пострадавших не поступало. На момент публикации материала сообщалось о локализации пожара.

Накануне МЧС сообщало, что в Донецке пожарные потушили возгорание в помещении склада и не допустили распространения огня на соседние постройки. Площадь возгорания составила около 120 квадратных метров. Огонь тушили 30 специалистов и шесть единиц техники.

До этого стало известно, что сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в общежитии в городе Ноябрьске, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе. На место происшествия работали 18 специалистов и шесть единиц специальной техники.

Ранее в Адыгее загорелась деревянная гостинница.