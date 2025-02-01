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В Донецке 30 сотрудников МЧС тушили пожар в помещении склада

МЧС: в Донецке горел склад на площади 120 квадратных метров
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Shutterstock

В Донецке пожарные потушили возгорание в помещении склада и не допустили распространения огня на соседние постройки. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Донецке огонь уничтожил крышу, перекрытие, а также мебель в одноэтажном здании» — говорится в сообщении, опубликованном в 20:18 по московскому времени.

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Огонь тушили 30 специалистов и шесть единиц техники. Кроме того, для бесперебойной подачи воды привлекались три водовоза МЧС России, добавили в ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.

Накануне сообщалось, что сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в общежитии в городе Ноябрьске, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе. На место происшествия работали 18 специалистов и шесть единиц специальной техники. Как рассказали в МЧС России, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Предварительно, из здания самостоятельно эвакуировались 49 человек. При этом никаких данных о пострадавших не поступало.

Ранее пятиклассница спасла мужчину во время пожара в Челябинской области.

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