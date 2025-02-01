В Адыгее вспыхнула деревянная гостиница, людей экстренно эвакуируют

В Адыгее загорелись два деревянных корпуса гостиницы «Даховская слобода». Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодар».

По его данным, возгорание в станице Даховская началось в одном корпусе гостиницы, но быстро перекинулось на второй. Пока справиться с огнем не получается.

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT уточняет, что людей из номеров заведения экстренно эвакуируют.

Как рассказали очевидцы, пожар начался в сауне. Сначала сотрудники гостиницы пытались своими силами справиться с огнем, но, когда огонь перекинулся на второй корпус, на место прибыли сотрудники МЧС.

21 января в отеле Grand Kartal, который находится на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул. Многие из гостей предпринимали попытки спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам.

Ранее пятиклассница спасла мужчину во время пожара в Челябинской области.