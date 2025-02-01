Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Адыгее вспыхнула деревянная гостиница, людей экстренно эвакуируют

В Адыгее загорелись два деревянных корпуса гостиницы «Даховская слобода»

В Адыгее загорелись два деревянных корпуса гостиницы «Даховская слобода». Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодар».

По его данным, возгорание в станице Даховская началось в одном корпусе гостиницы, но быстро перекинулось на второй. Пока справиться с огнем не получается.

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT уточняет, что людей из номеров заведения экстренно эвакуируют.

Как рассказали очевидцы, пожар начался в сауне. Сначала сотрудники гостиницы пытались своими силами справиться с огнем, но, когда огонь перекинулся на второй корпус, на место прибыли сотрудники МЧС.

21 января в отеле Grand Kartal, который находится на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул. Многие из гостей предпринимали попытки спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам.

Ранее пятиклассница спасла мужчину во время пожара в Челябинской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами