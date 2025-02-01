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В Германии прошли протесты после антимигрантской инициативы оппозиции

Bild: в Баварии прошли протесты после антимигрантской инициативы АдГ и ХДС/ХСС
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IMAGO/Michael Gstettenbauer/Global Look Press

Тысячи людей вышли на улицы городов Баварии на акции протеста после попытки голосования в парламенте Германии по пакету мер по ужесточению миграции. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что на улицы Вюрцбурга вышли порядка 3,8 тыс. человек, в Аугсбурге — 4,5 тыс. протестующих. Акции планируется провести также в Кемптене и Пассау.

Также протесты проходят и в городе Карлсруэ в соседнем Баден-Вюртемберге, где на акцию вышли около 5 тысяч человек.

Накануне парламент Германии, бундестаг, отклонил инициативу по ужесточению миграционной политики, предложенную консервативным блоком, состоящим из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Дискуссия по данной инициативе разгорелась после нападения нелегала в Ашшафенбурге на юге ФРГ. На этом фоне Мерц предложил ввести режим ЧС и закрыть границы. Согласно материалу газеты Bild, Германия столкнулась с «новыми масштабами насилия».

Ранее Меркель раскритиковала Мерца за миграционную политику.

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