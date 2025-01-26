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В Германии предложили объявить чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов

Bild: ХДС/ХСС предлагает объявить режим ЧС в ФРГ из-за мигрантов
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Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерена вынести на голосование бундестага резолюцию с предложениями по миграционной политике. Об этом пишет газета Bild.

В статье приводятся выдержки из проекта резолюции, в которой говорится, что Германия столкнулась с «новыми масштабами насилия». В качестве аргумента приводится инцидент с нападением афганца на прохожих в Ашаффенбурге, в результате которого пострадали два человека.

«В этой общей ситуации долг Германии и, следовательно, федерального правительства — применять национальное законодательство в приоритетном порядке, если европейские правила не работают, как это предусмотрено в Европейских договорах для исключительных чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Нововведение предполагает долгосрочный контроль на границах ФРГ, а также отказ во въезде иностранцам, которые не обладают разрешением на проживание в стране. Тех, кто был обязан покинуть территорию страны, могут заключить под стражу до депортации.

До этого главный редактор газеты Die Welt Ульф Пошардт после террористического акта на рождественской ярмарке в Магдебурге заявил, что Германия слепо движется к катастрофе, поскольку больше не контролирует свои границы.

Ранее немецкий депутат покинул ХДС из-за высказываний о теракте в Магдебурге.

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