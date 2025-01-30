Меркель раскритиковала Мерца за миграционную политику

Меркель раскритиковала Мерца за голосование по резолюции ХДС/ХСС о миграции

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель подвергла резкой критике своего однопартийца, кандидата в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за голосование по резолюции по ужесточению миграционной политики. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший канцлер пояснила, что бундестаг (парламент) принял резолюцию фракции Мерца по ужесточению миграционной политики, поддержку которой выразили депутаты от «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Меркель, которая занимала пост канцлера ФРГ в период с 2005 по 2021 год, подчеркнула, что считает правильными ноябрьские заявления Мерца о том, что следует добиваться большинства в бундестаге только при поддержке центристских партий.

«Это предложение и связанная с ним позиция были выражением большой государственной политической ответственности, которую я полностью поддерживаю», — указала экс-канцлер.

Меркель также отметила, что считает неверным «больше не чувствовать себя связанными этим предложением», позволив тем самым сознательно получить большинство голосов в бундестаге за счет АдГ. Это событие, подчеркнула экс-канцлер, произошло впервые.

Накануне бундестаг проголосовал за введение постоянного пограничного контроля в Германии. Данную инициативу для борьбы с нелегальной миграцией выдвинул оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Дискуссия по данной инициативе разгорелась после нападения нелегала в Ашшафенбурге на юге ФРГ. На этом фоне Мерц предложил ввести режим ЧС и закрыть границы.

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