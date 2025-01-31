Парламент ФРГ отклонил инициативу по ужесточению миграционной политики

Парламент Германии, бундестаг, отклонил инициативу по ужесточению миграционной политики, предложенную консервативным блоком, состоящим из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, за соответствующий законопроект проголосовали 338 депутатов, против высказались 350 парламентариев и еще пятеро воздержались. В преддверии голосования в парламенте Германии развернулись жаркие дискуссии, посвященные вопросам миграции.

31 января экс-канцлер Германии Ангела Меркель резко раскритиковала своего однопартийца, кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца за голосование по резолюции по ужесточению миграционной политики. Бывший канцлер пояснила, что бундестаг принял резолюцию фракции Мерца по ужесточению миграционной политики, поддержку которой выразили депутаты от «Альтернативы для Германии».

Дискуссия по данной инициативе разгорелась после нападения нелегала в Ашшафенбурге на юге ФРГ. На этом фоне Мерц предложил ввести режим ЧС и закрыть границы. Согласно материалу газеты Bild, Германия столкнулась с «новыми масштабами насилия».

Ранее немецкий депутат покинул ХДС из-за высказываний о теракте в Магдебурге.