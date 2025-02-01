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Глава ПМР рассказал об ожидании поставок газа

Красносельский: энергетики Приднестровья практически израсходовали запасы угля
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Артем Кулекин/РИА Новости

Молдавская государственная районная электростанция практически израсходовала запасы угля, Приднестровье ждет поставок газа, которые должны начаться в ближайшие дни за счет гранта ЕС, а также финансовой помощи из России, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что остатков угля осталось на несколько дней, республика вряд ли вернется к его использованию.

До этого Красносельский заявил, что Молдавская государственная районная электростанция 1 февраля возобновит генерацию электроэнергии на газе.

Также глава ПМР заявил, что в республику начнет поступать европейский гуманитарный газ.

Накануне Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля. Закупкой будет заниматься Energocom, после чего газ будет поступать через Молдавию на левый берег Днестра. Кишинев же на свою часть гранта закупит газ для своего пользования.

Ранее в Приднестровье из-за энергокризиса вдвое снизили тарифы на интернет.

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