Глава Приднестровья рассказал о возобновлении работы Молдавской ГРЭС

Молдавская государственная районная электростанция 1 февраля возобновит генерацию электроэнергии на газе. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в Telegram-канале.

По его словам, приоритетной задачей является запуск системы теплоэнергетики. Красносельский добавил, что необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев.

Глава ПМР подчеркнул, что 2 февраля планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей, а веерные отключения света будут прекращены.

До этого Красносельский заявил, что в республику начнет поступать европейский гуманитарный газ.

Накануне Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля. Закупкой будет заниматься Energocom, после чего газ будет поступать через Молдавию на левый берег Днестра. Кишинев же на свою часть гранта закупит газ для своего пользования.

Ранее в Приднестровье из-за энергокризиса вдвое снизили тарифы на интернет.