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В Приднестровье из-за энергокризиса вдвое снизили тарифы на интернет

В ПМР из-за энергокризиса в два раза снизили тарифы на интернет и телевидение
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Shutterstock

В ответ на масштабные перебои с электроснабжением, вызванные энергетическим кризисом, приднестровский телекоммуникационный оператор «Интерднестрком» снизил вдвое стоимость услуг домашнего интернета и цифрового телевидения для всех абонентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания объяснила это решение тем, что частые отключения электроэнергии существенно ограничивали доступ пользователей к услугам связи.

Ситуация в Приднестровье осложнилась после прекращения транзита российского газа через Украину и отказа Кишинева от погашения задолженности перед «Газпромом». В отличие от Молдавии, получающей энергоносители из ЕС, Приднестровье столкнулось с полной газовой блокадой, результатом чего стали веерные отключения электричества, отсутствие отопления и горячей воды в жилых домах. В Тирасполе продолжаются переговоры о возобновлении поставок газа.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона предпринимает все возможные усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам.

Ранее в Приднестровье заявили о шоковом состоянии экономики.

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