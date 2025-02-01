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Военкор рассказал о работе судмедэкспертов в курском селе Русское Поречное

Военкор Коц: судмедэксперты едва сдерживают слезы при работе в Русском Поречном
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Максим Захаров/РИА Новости

Российские судмедэксперты, работающие в селе Русское Поречное в Курской области, едва сдерживают слезы при осмотре замученных украинскими солдатами мирных жителей. Об этом в статье для kp.ru написал военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, в процессе работы ему неоднократно приходилось общаться с криминалистами. В большинстве случаев они производили впечатление «циничных и бесчувственных профессионалов», которые не привыкли делиться своими переживаниями с посторонними.

«Судмедэксперта, который едва сдерживает слезы, я вижу, пожалуй, впервые за четверть века в журналистике», — подчеркнул Александр Коц.

Таким образом он прокомментировал видео с исполняющей обязанности начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы в Курске Татьяной Баллевских.

В ролике специалист рассказала о ранениях, обнаруженных у подвергшихся расправам жителей Русского Поречного. В частности, у одной из женщин выявили тупую травму грудной клетки и повреждения, обычно появляющиеся от воздействия электрического тока.

31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что пять украинских военных при вторжении в Курскую область расправились над 22 мирными жителями Русского Поречного. На этом фоне против них было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая совершение террористического акта.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались о нападениях украинских солдат на жителей Русского Поречного.

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