Кириенко осмотрел строительство детской больницы в Сухуме

Кириенко: строительство больницы в Сухуме затянулось, решение будет найдено

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время визита в Абхазию осмотрел строящуюся Детскую республиканскую больницу в Сухуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что он уточнил сроки завершения строительства школы — они оцениваются примерно в два года при получении соответствующего финансирования. Кириенко заявил, что попробует решить вопрос с выделением средств.

Кроме того, Кириенко осмотрел внутренние помещения больницы и автомобиль со спецоборудованием для пациентов.

1 февраля кандидаты на пост президента Абхазии в ходе пресс-конференции перед выборами согласились, что в стране отсутствуют антироссийские настроения.

30 января доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил, что Россия пристально следит за предстоящими выборами в Абхазии, потому что республика является для РФ союзником и соседом.

Ранее была названа причина отказа россиян от поездок в Абхазию.