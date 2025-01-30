Политологи объяснили причину интереса к выборам в Абхазии со стороны России

Россия пристально следит за предстоящими выборами в Абхазии, потому что это государства является для нашей страны союзником и соседом, заявил на прошедшем в Москве круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента Абхазии: какой путь изберет республика?» доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

Он отметил, что особое внимание на этих выборах приковано к кандидатам, подчеркнув, пояснив, что «для России происходящее в республике приоритетно».

«Неудивительно, что на фоне политического кризиса, спровоцированного различными экономическими акторами в Абхазии, возникли новые вызовы. Результаты работы наших коллег-социологов оказались довольно неожиданными для нас. В первую очередь, потому что они столкнулись с непредвиденными препятствиями», — констатировал Павел Данилин.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский сообщил, что социологи столкнулись с проблемами во время работы.

По его словам, во время проведения фокус-групп к сотрудникам института подошли представители одного из кандидатов, Адгура Ардзинбы, и начали провокацию.

«Меня ждали эмоционально заряженные женщины, которые прямо заявляли, что представляют штаб Ардзинба. Все было на высоких эмоциях, очень экспрессивно. Очень походило на работу по методичке. Постоянное эскалированное задавание вопросов без возможности дать ответ, попытки втянуть в скандал проходящих людей. Вызвали милицию, госбезопасность», — рассказал эксперт.

В свою очередь генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что у него состоялось интервью в Сочи для абхазского телеканала, однако его до сих пор не обнародовали.

«Выдвигались обвинения, что якобы мы — «неправильные пчелы» и принесли «неправильный мед». То есть социологи, значит, плохо сделали свою работу и вообще не имели права ее делать», — Валерий Федоров.

Вместе с тем в обеих социологических организациях отмечают, что само население Абхазия видит в России исключительно друга и партнера. В республике доминируют пророссийские настроения. По данным ВЦИОМ, 91% опрошенных относится положительно к Российской Федерации.

Как предполагает Валерий Федоров, такое соотношение геополитических симпатий должно оказать определенное влияние и на выбор, который сделает народ Абхазии на президентских выборах.

Очевидным лидером среди избирателей является Бадра Гумба, констатировал гендиректор ВЦИОМ.

Опрос ВЦИОМ «Республика Абхазия. Электоральная ситуация». В телефонном опросе приняли участие 1634 респондента. Генеральная совокупность: граждане Республики Абхазия от 18 лет и старше. Предельная погрешность 2,4% (p<0,05). Опрос проведен 23 января 2025 г.