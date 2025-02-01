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На Бердянской косе выявили повторное загрязнение мазутом

Губернатор Балицкий сообщил о загрязнении мазутом побережья Бердянской косы

Возле Бердянска выявили повторное загрязнение мазутом, специалисты убрали порядка 18 тонн загрязненного грунта на 15 километрах косы. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«По результатам обследования было выявлено загрязнение, аналогичное первому случаю на Бердянской косе, протяженностью 15 км. Наиболее интенсивное загрязнение (около 5 км пляжа) наблюдалось в начале косы», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, силы МЧС и волонтеры смогли полностью обследовать загрязненный участок. В ходе работ было собрано 572 мешка песчано-мазутной смеси общим весом, ориентировочно, около 18 тыс. килограммов.

Всего было задействовано свыше 200 специалистов и 20 единиц техники.

Предыдущий выброс мазута был зафиксирован на азовском побережье Запорожской области 11 января. Загрязненный 14,5-километровый участок был обнаружен в районе Бердянской косы.

9 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он подчеркнул, что текущих действий «явно недостаточно», и поручил создать штаб, который работал бы на месте ЧП. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России начали проверку танкерного флота.

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