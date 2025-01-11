Выброс мазута зафиксировали в Запорожской области

Сотрудники МЧС обнаружили выброс мазута на азовском побережье Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что специалисты ведомства проинспектировали 125 км побережья Азовского моря в Приазовском округе и возле Бердянска. Загрязненный 14,5-километровый участок был обнаружен в районе Бердянской косы. На косе Пересыпь выявили загрязненный участок площадью 5 кв. м.

В ликвидации мазута принимают участие сотрудники ГУ МЧС, администрации муниципальных образований и волонтеры.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что около пяти тысяч тонн мазута остается на дне моря после крушения танкеров.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в условиях шторма. В экстренных службах сообщили, что общий объем разлившегося мазута составил около 3,8 тыс. тонн.

9 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он подчеркнул, что текущих действий «явно недостаточно», и поручил создать штаб, который работал бы на месте ЧП. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.