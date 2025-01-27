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В двух белгородских селах сдетонировали дроны ВСУ

В Белгородской области при атаке БПЛА повреждена линия газо- и электроснабжения
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Беспилотники ВСУ атаковали Красногвардейский район Белгородской области. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Палатово дрон взорвался и повредил остекление в двух частных домах. Там же были обнаружены локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Сейчас последствия налета устраняют сотрудники экстренных служб.

«Еще один дрон сдетонировал в селе Веселое — в двух жилых домах выбиты окна», — сообщил губернатор.

Он добавил, что власти проведут подомовой обход в Красногвардейском районе в светлое время суток.

Накануне жительница Рязани интересовалась у митрополита Рязанского и Михайловского Марка, как лучше действовать во время налетов беспилотников. Священнослужитель отметил, что можно читать любые молитвы, и упомянул, что особенно действенен псалом «Живый в помощи Вышняго».Он также порекомендовал молитву «Да воскреснет Бог» и любые молитвы Божьей Матери или Спасителю о защите от бед.

Ранее «Купол Донбасса» отразил атаку ВСУ на водонапорный узел.

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