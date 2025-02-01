В Нижегородской области полностью потушили пожар на «СИБУР-Кстово» после атаки дронов

МЧС: в Нижегородской области ликвидировали пожар на предприятии «СИБУР-Кстово»

Пожарные ликвидировали возгорание на территории предприятия «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

«Объявлена полная ликвидация возгорания на территории «СИБУР-Кстово», — говорится в сообщении.

До этого промышленное предприятие «СИБУР-Кстово» временно приостановило отгрузку продукции. В заявлении компании отмечается, что на территории предприятия ведутся работы по устранению последствий падения обломков дрона. Основные установки завода находятся в резервном режиме.

Накануне сообщалось, что открытое горение, которое возникло после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на предприятие «СИБУР-Кстово» под Нижним Новгородом, потушили спустя два дня.

29 января обломки после атаки беспилотника по Нижегородской области упали на предприятие. Сообщалось, что персонал предприятия не пострадал, на месте работали пожарные.

Позднее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что в результате отражения атаки дронов на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки дрона.

Ранее появилось видео пожара в промзоне под Нижним Новгородом после атаки дронов.