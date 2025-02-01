Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области полностью потушили пожар на «СИБУР-Кстово» после атаки дронов

МЧС: в Нижегородской области ликвидировали пожар на предприятии «СИБУР-Кстово»
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пожарные ликвидировали возгорание на территории предприятия «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

«Объявлена полная ликвидация возгорания на территории «СИБУР-Кстово», — говорится в сообщении.

До этого промышленное предприятие «СИБУР-Кстово» временно приостановило отгрузку продукции. В заявлении компании отмечается, что на территории предприятия ведутся работы по устранению последствий падения обломков дрона. Основные установки завода находятся в резервном режиме.

Накануне сообщалось, что открытое горение, которое возникло после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на предприятие «СИБУР-Кстово» под Нижним Новгородом, потушили спустя два дня.

29 января обломки после атаки беспилотника по Нижегородской области упали на предприятие. Сообщалось, что персонал предприятия не пострадал, на месте работали пожарные.

Позднее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что в результате отражения атаки дронов на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки дрона.

Ранее появилось видео пожара в промзоне под Нижним Новгородом после атаки дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами