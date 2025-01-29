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Упавшие обломки БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Нижегородской области

Сибур-Кстово: обломки после атаки БПЛА упали на предприятие

Обломки после атаки беспилотника по Нижегородской области упали на предприятие «Сибур-Кстово», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что персонал предприятия не пострадал, на месте работают пожарные. Работников переместили на безопасное расстояние.

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию предприятия «Сибур-Кстово» упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России», — поделились в пресс-службе.

До этого Telegram-канал SHOT опубликовал кадры пожара в промзоне Кстово под Нижним Новгородом, начавшегося после атаки БПЛА.

Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что в результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские средства ПВО отразили вторую крупнейшую атаку с начала года.

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Атаки БПЛА на Россию
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