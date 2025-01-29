Появилось видео пожара в промзоне под Нижним Новгородом после атаки дронов

SНОТ: пожар в промзоне в Нижегородской области после атаки БПЛА попал на видео

В интернете появилось видео пожара на территории промзоны в Кстово в Нижегородской области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует Life со ссылкой на Telegram-канал SНОТ.

На шестисекундной видеозаписи видно огненное зарево и столбы дыма. По данным Telegram-канала, на видео изображен горящий нефтезавод.

Обломки после атаки беспилотника по Нижегородской области упали на предприятие «Сибур-Кстово». Персонал предприятия не пострадал, на месте работают пожарные. Работников переместили на безопасное расстояние. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что в результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские средства ПВО отразили вторую крупнейшую атаку с начала года.